В Госдуме оценили значение открытия скоростной трассы М11

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о значении открытия трассы М11 Москва — Санкт-Петербург для развития российской экономики.
В Госдуме оценили значение открытия скоростной трассы М11
  • РИА Новости

«Россия — крупнейшая страна мира, потому и транспортная инфраструктура ей необходима. Открытие М11 — важнейшее для нас событие, трасса объединила два главных города и уже оказывает серьёзный эффект на развитие экономики. Но останавливаться на этом нельзя — нужно прокладывать новые трассы в других направлениях. У государства есть такая возможность как с точки зрения ресурсов, так и опыта. Эти проекты требуются для поддержки инвесторов и бизнеса», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, создание удобной и выгодной логистики — это основа для бизнеса, который с восторгом принимает каждую новую дорогу.

27 ноября президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 Москва — Санкт-Петербург. 

Ранее директор департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Василий Швайка в беседе с Пятым каналом рассказал о планах запустить движение по восьмому участку скоростной автомагистрали М11 Москва — Санкт-Петербург в конце ноября. 

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