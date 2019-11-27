В Госдуме оценили значение открытия скоростной трассы М11

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о значении открытия трассы М11 Москва — Санкт-Петербург для развития российской экономики.

«Россия — крупнейшая страна мира, потому и транспортная инфраструктура ей необходима. Открытие М11 — важнейшее для нас событие, трасса объединила два главных города и уже оказывает серьёзный эффект на развитие экономики. Но останавливаться на этом нельзя — нужно прокладывать новые трассы в других направлениях. У государства есть такая возможность как с точки зрения ресурсов, так и опыта. Эти проекты требуются для поддержки инвесторов и бизнеса», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, создание удобной и выгодной логистики — это основа для бизнеса, который с восторгом принимает каждую новую дорогу.

27 ноября президент России Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 Москва — Санкт-Петербург.

Ранее директор департамента строительства и реконструкции ГК «Автодор» Василий Швайка в беседе с Пятым каналом рассказал о планах запустить движение по восьмому участку скоростной автомагистрали М11 Москва — Санкт-Петербург в конце ноября.