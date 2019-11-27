Житель Ижевска пытался продать военные секреты спецслужбам за границей

Житель Ижевска уличён в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщает УФСБ по Удмуртии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, мужчина пытался установить контакт с иностранным дипломатическим представительством.

По данным ФСБ, ради наживы россиянин «намеревался создать на территории Удмуртии организацию, основной целью которой стало бы добывание указанных сведений».

Отмечается, что ранее у мужчины действительно был доступ к государственной тайне, но в настоящее время его нет.

Уголовное дело возбуждать не стали, так как факта государственной измены не было. Мужчине объявили «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».

В июле 2018 года по делу о госизмене был арестован сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Адвокат сообщил, что Кудрявцева обвиняют в передаче секретных данных институту в Бельгии.

27 сентября ФСБ изменила меру пресечения и отпустила из СИЗО под подписку о невыезде 75-летнего Кудрявцева.