Житель Ижевска пытался продать военные секреты спецслужбам за границей
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, мужчина пытался установить контакт с иностранным дипломатическим представительством.
По данным ФСБ, ради наживы россиянин «намеревался создать на территории Удмуртии организацию, основной целью которой стало бы добывание указанных сведений».
Отмечается, что ранее у мужчины действительно был доступ к государственной тайне, но в настоящее время его нет.
Уголовное дело возбуждать не стали, так как факта государственной измены не было. Мужчине объявили «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления».
В июле 2018 года по делу о госизмене был арестован сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Адвокат сообщил, что Кудрявцева обвиняют в передаче секретных данных институту в Бельгии.
27 сентября ФСБ изменила меру пресечения и отпустила из СИЗО под подписку о невыезде 75-летнего Кудрявцева.