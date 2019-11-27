Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 15
- РИА Новости
«По уточнённым данным, в аварии пострадали 15 человек», — сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения электрички и автобуса в Астраханской области пострадали по меньшей мере десять человек.
В УМВД России по региону рассказали, что, по словам водителя автобуса, он хотел объехать электричку, подумав, что она сломана, и не заметив красный сигнал светофора.
В сентябре Newinform передавал, что в Удмуртии два человека погибли при лобовом столкновении иномарок.