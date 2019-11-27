Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 15

Короткая ссылка
Число пострадавших в результате столкновения электрички и автобуса в Астраханской области увеличилось до 15.
Число пострадавших в ДТП под Астраханью увеличилось до 15
  • РИА Новости

«По уточнённым данным, в аварии пострадали 15 человек», — сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения электрички и автобуса в Астраханской области пострадали по меньшей мере десять человек.

В УМВД России по региону рассказали, что, по словам водителя автобуса, он хотел объехать электричку, подумав, что она сломана, и не заметив красный сигнал светофора.

В сентябре Newinform передавал, что в Удмуртии два человека погибли при лобовом столкновении иномарок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить