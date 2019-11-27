СК начал проверку после гибели четырёх человек при пожаре на Кубани
- РИА Новости
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«Поступило сообщение об обнаружении после локализации пожара в одной из хозяйственных построек, расположенных около теплиц в хуторе Песчаном, тел четырёх человек», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.
Отмечается, что, по предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность самодельной печи-буржуйки.
Обстоятельства произошедшего выясняются, назначена пожаротехническая экспертиза.
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