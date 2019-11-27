СК начал проверку после гибели четырёх человек при пожаре на Кубани

Следственный комитет проверит инцидент с пожаром в хозпостройке в Северском районе Краснодарского края, в результате которого погибли четыре человека.

«Поступило сообщение об обнаружении после локализации пожара в одной из хозяйственных построек, расположенных около теплиц в хуторе Песчаном, тел четырёх человек», — говорится в сообщении на сайте СУ СК по региону.

Отмечается, что, по предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность самодельной печи-буржуйки.

Обстоятельства произошедшего выясняются, назначена пожаротехническая экспертиза.

12 сентября в МЧС Краснодарского края заявили, что на территории склада в Краснодаре произошёл пожар, площадь которого составила 1,8 тыс. кв. м.

Ранее Newinform сообщал, что житель Башкирии спас двух детей при пожаре в частном доме.