Эксперты Роскачества назвали лучшие российские вина

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Специалисты Роскачества провели исследование российских вин и составили рейтинг из 350 лучших образцов в категории до 1 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные организации.
Эксперты Роскачества назвали лучшие российские вина
  • РИА Новости

Исследование проводилось в рамках проекта «Винный гид России», который создают Минсельхоз, Минпромторг и Роскачество.

«Образцов с оценками выше или равным 81 баллам стало почти на 4% больше по сравнению с прошлым годом», — сообщили в ведомстве. 

По данным исследования, первые места в большинстве категорий заняли вина в пределах 300—600 рублей.

В бренд-лист вин, производимых из российского винограда, составленный экспертами организации по результатам аналитического исследования, вошло более 1,5 тыс. наименований вина. 

Ранее Nation News сообщало, что эксперты Роскачества дали рекомендации, как определить качество вина в домашних условиях.

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