В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту смерти новорождённого после домашних родов
- РИА Новости
По имеющимся данным, 21 ноября местная жительница самостоятельно родила дома девочку. Через несколько минут дочь стала тяжело дышать, и мать вызвала медиков.
Сотрудники скорой помощи провели реанимационные действия, но при транспортировке в Ростовский областной перинатальный центр новорождённая скончалась.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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