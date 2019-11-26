В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту смерти новорождённого после домашних родов

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В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту смерти новорождённого в машине скорой помощи, сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту смерти новорождённого после домашних родов
  • РИА Новости

По имеющимся данным, 21 ноября местная жительница самостоятельно родила дома девочку. Через несколько минут дочь стала тяжело дышать, и мать вызвала медиков.

Сотрудники скорой помощи провели реанимационные действия, но при транспортировке в Ростовский областной перинатальный центр новорождённая скончалась.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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