В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту смерти новорождённого после домашних родов

В Ростове-на-Дону проводят проверку по факту смерти новорождённого в машине скорой помощи, сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное СУ СК России.

РИА Новости

По имеющимся данным, 21 ноября местная жительница самостоятельно родила дома девочку. Через несколько минут дочь стала тяжело дышать, и мать вызвала медиков. Сотрудники скорой помощи провели реанимационные действия, но при транспортировке в Ростовский областной перинатальный центр новорождённая скончалась. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае арестовали подозреваемого в убийстве беременной жены и сына.