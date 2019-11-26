В ГИБДД предупредили водителей о колебаниях погоды в Москве

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Сотрудники столичного ГИБДД призывают автовладельцев проявлять особую внимательность и аккуратность при вождении из-за ожидающихся на этой неделе изменений погоды.
В ГИБДД предупредили водителей о колебаниях погоды в Москве
  • РИА Новости

Как сообщает ведомство, ссылаясь на синоптиков, во второй половине текущей недели прогнозируются колебания температуры в Москве в связи с надвигающимся циклоном. 

«Так, уже в среду показания термометров будут увеличиваться, но всё ещё будут иметь минусовые значения, а воздух станет более влажным. При таких погодных условиях обледенение проезжей части и увеличение скользкости на дорогах неизбежно», — говорится в сообщении.

В связи с этим столичные автоинспекторы просят автовладельцев увеличивать дистанцию и не допускать резких манёвров, в том числе перестроений на высокой скорости.

«Особое внимание автовладельцам следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололёда», — добавили в ведомстве. 

Ранее Inforeactor со ссылкой на региональное управление МЧС России предупредило о сильном гололёде в Башкирии.

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