В Госдуме прокомментировали указ об отмене пособий по уходу за ребёнком в 50 рублей

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в беседе с НСН оценила указ президента России Владимира Путина об отмене ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста.

Она напомнила, что государство, прежде чем отменять такие льготы, продумывает иные меры поддержки семей.

«Это не просто отмена, осуществлённая без принятия мер по поддержке семей с детьми до полутора лет. В частности, изменены критерии нуждаемости. Так, по законодательству при рождении первенца и второго ребёнка с 1 января 2020 года увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий. Речь идёт о семьях, чей доход не превышает величины двух прожиточных минимумов, действующих в регионе. Они будут получать до достижения ребёнком трехлетнего возраста выплату в размере средней зарплаты в регионе», — пояснила Окунева.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.