В Госдуме прокомментировали указ об отмене пособий по уходу за ребёнком в 50 рублей

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в беседе с НСН оценила указ президента России Владимира Путина об отмене ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им трёхлетнего возраста.
В Госдуме прокомментировали указ об отмене пособий по уходу за ребёнком в 50 рублей
  • РИА Новости

Она напомнила, что государство, прежде чем отменять такие льготы, продумывает иные меры поддержки семей.

«Это не просто отмена, осуществлённая без принятия мер по поддержке семей с детьми до полутора лет. В частности, изменены критерии нуждаемости. Так, по законодательству при рождении первенца и второго ребёнка с 1 января 2020 года увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий. Речь идёт о семьях, чей доход не превышает величины двух прожиточных минимумов, действующих в регионе. Они будут получать до достижения ребёнком трехлетнего возраста выплату в размере средней зарплаты в регионе», — пояснила Окунева.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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