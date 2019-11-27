В Госдуме прокомментировали указ об отмене пособий по уходу за ребёнком в 50 рублей
- РИА Новости
Она напомнила, что государство, прежде чем отменять такие льготы, продумывает иные меры поддержки семей.
«Это не просто отмена, осуществлённая без принятия мер по поддержке семей с детьми до полутора лет. В частности, изменены критерии нуждаемости. Так, по законодательству при рождении первенца и второго ребёнка с 1 января 2020 года увеличивается количество семей, претендующих на выплату пособий. Речь идёт о семьях, чей доход не превышает величины двух прожиточных минимумов, действующих в регионе. Они будут получать до достижения ребёнком трехлетнего возраста выплату в размере средней зарплаты в регионе», — пояснила Окунева.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.