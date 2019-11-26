СК возбудил дело по факту самоубийства следователя в Сочи

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-летней девушки-следователя на рабочем месте в Сочи. Об этом сообщает СК России по Краснодарскому краю.
СК возбудил дело по факту самоубийства следователя в Сочи
  • РИА Новости

«По факту гибели девушки следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело (ст. 110 УК России —«Доведение до самоубийства». — RT). В рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на данный поступок», — говорится в сообщении.

По информации следователей, девушка заступила на службу утром 23 ноября 2019 года. Позднее её тело было обнаружено в одном из помещений отдела полиции. 

Ранее представившаяся сестрой погибшей пользователь Анна Клочкова заявила в комментариях в социальной сети, что её сестра якобы стала жертвой изнасилования со стороны коллеги, но не стала писать заявление, а просила руководство помочь с переводом на службу в другой город.

В МВД сообщили о проведении служебной проверки в связи с инцидентом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить