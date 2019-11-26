СК возбудил дело по факту самоубийства следователя в Сочи
- РИА Новости
«По факту гибели девушки следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело (ст. 110 УК России —«Доведение до самоубийства». — RT). В рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на данный поступок», — говорится в сообщении.
По информации следователей, девушка заступила на службу утром 23 ноября 2019 года. Позднее её тело было обнаружено в одном из помещений отдела полиции.
Ранее представившаяся сестрой погибшей пользователь Анна Клочкова заявила в комментариях в социальной сети, что её сестра якобы стала жертвой изнасилования со стороны коллеги, но не стала писать заявление, а просила руководство помочь с переводом на службу в другой город.
В МВД сообщили о проведении служебной проверки в связи с инцидентом.