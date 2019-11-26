СК возбудил дело по факту самоубийства следователя в Сочи

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-летней девушки-следователя на рабочем месте в Сочи. Об этом сообщает СК России по Краснодарскому краю.

«По факту гибели девушки следственным отделом по Хостинскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело (ст. 110 УК России —«Доведение до самоубийства». — RT). В рамках расследования будут тщательным образом изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на данный поступок», — говорится в сообщении.

По информации следователей, девушка заступила на службу утром 23 ноября 2019 года. Позднее её тело было обнаружено в одном из помещений отдела полиции.

Ранее представившаяся сестрой погибшей пользователь Анна Клочкова заявила в комментариях в социальной сети, что её сестра якобы стала жертвой изнасилования со стороны коллеги, но не стала писать заявление, а просила руководство помочь с переводом на службу в другой город.

В МВД сообщили о проведении служебной проверки в связи с инцидентом.