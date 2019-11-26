В Ростове-на-Дону вынесли приговор обвиняемому в помощи террористам

В Ростове-на-Дону вынесли приговор мужчине, обвиняемому в помощи террористам, сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Северо-Кавказский окружной военный суд.

Установлено, что в 2014 году в Дагестане фигурант вступил в незаконное вооружённое формирование. От одного из участников он получил на хранение патроны и гранату.

Ему также поручали прятать сумки с имуществом группировки, и он скрытно на автомобиле перевозил своих подельников.

Мужчину задержали в 2018 году.

Суд приговорил его к 13 годам заключения в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли приговор обвиняемому в содействии террористической деятельности.