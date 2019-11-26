В Подмосковье рассказали о работе по ликвидации объектов незавершённого строительства

В Московской области ликвидировали 23% от общего числа выявленных объектов незавершённого строительства, передаёт телеканал «360» со ссылкой на главу комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислава Гордиенко.

По его словам, на территории Подмосковья зафиксировано 1879 таких объектов.

«Среди них порядка 1049 (60%) — это самовольные строения, остальные — недостроенные объекты, в том числе находящиеся в государственной и муниципальной собственности, а также аварийные объекты», — пояснил он.

За два года ликвидировано 533 объекта (23%), из них 160 снесены, 373 достроены и приведены в соответствие.

«В среднем срок ликвидации варьируется от трёх месяцев до полутора лет», — сказал Гордиенко.

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