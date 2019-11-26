Власти Петербурга одобрили возведение судостроительного комплекса для морской техники
- РИА Новости
Его построят в посёлке Сапёрный Колпинского района. Площадь выделяемого участка составит 89 тыс. кв. метров.
Общий объём инвестиций — около 2,5 млрд рублей. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в 2022 году, передают «Невские новости».
Как отметил губернатор Александр Беглов, реализация проекта создаст новые рабочие места.
Ранее в Минтрансе рассказали о планах по обновлению дноуглубительного флота.