Путин призвал изменить ситуацию с оттоком молодёжи в большие города
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению главы России, данной проблемой должны заниматься местные власти.
«Мы должны сделать всё, чтобы ситуацию поменять, и сделать так, чтобы люди учились, получали профессию, где они живут, и смогли бы в этой профессии себя реализовать в своих городах, посёлках, небольших городах России. Это не только возможно, это очень нужно для пространственного развития страны», — сказал он.
Президент России также добавил, что отток молодёжи связан с большим количеством обстоятельств.
Ранее Путин отметил важность профессионального самоопределения для молодёжи.