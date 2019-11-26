Путин призвал изменить ситуацию с оттоком молодёжи в большие города

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости изменения ситуации, когда молодёжь уезжает из родных мест в большие города.

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы России, данной проблемой должны заниматься местные власти.

«Мы должны сделать всё, чтобы ситуацию поменять, и сделать так, чтобы люди учились, получали профессию, где они живут, и смогли бы в этой профессии себя реализовать в своих городах, посёлках, небольших городах России. Это не только возможно, это очень нужно для пространственного развития страны», — сказал он.

Президент России также добавил, что отток молодёжи связан с большим количеством обстоятельств.

Ранее Путин отметил важность профессионального самоопределения для молодёжи.