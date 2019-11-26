Эксперт оценил возможные последствия индексации ставок утильсбора на автомобили в России

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал возможные последствия увеличения ставок утилизационного сбора на автомобили в России.

По его мнению, после индексации подорожание может составить в среднем около 100 тыс. рублей на ввезённые автомобили и порядка 10 тыс. рублей на отечественные. Эксперт полагает, что для рынка такое увеличение розничной цены может стать сильным ударом.

«Рынок падает, а при повышении цен продажи ещё больше упадут. Но в правительстве не услышали, потому что этот сбор отношения к утилизации не имеет. Это просто ещё один налог, он уходит в казну, а «утилизационный сбор» — это просто казуистика», — убеждён Моржаретто.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что ведомство не ожидает существенного роста цен на автомобили российских и зарубежных производителей на фоне индексации ставок утилизационного сбора с 2020 года.