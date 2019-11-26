В МВД Москвы рассказали о потерпевших на рынке микрофинансирования
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, посвящённой преступлениям в сфере микрофинансирования и противодействию финансовым пирамидам.
«Основные потерпевшие на сегодняшний момент, более 80%, — это граждане преклонного возраста, социально уязвимая категория населения, которые финансово менее грамотны», — цитирует его ТАСС.
Уточняется, что в данную сферу в настоящее время активно вовлекают и молодёжь в возрасте до 25 лет. Юсупов отметил, что молодых людей привлекают обещаниями лёгкого заработка.
«До молодёжи доводится информация, что они используют современный социальный инструмент, который позволит им стать топ-менеджерами, а соответственно, зарабатывать денежные средства уровня выше среднего на территории города», — сказал он.
В мае глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против запрета микрофинансирования в стране.
В декабре 2018 директор департамента ЦБ России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал, какой ущерб мог быть нанесён пострадавшим от деятельности группы компаний «Кэшбери».