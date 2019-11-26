В МВД Москвы рассказали о потерпевших на рынке микрофинансирования

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Заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Ильгам Юсупов заявил, что в столице более 80% потерпевших от противоправной деятельности на рынке микрофинансирования составляют пожилые люди.
В МВД Москвы рассказали о потерпевших на рынке микрофинансирования
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции, посвящённой преступлениям в сфере микрофинансирования и противодействию финансовым пирамидам.

«Основные потерпевшие на сегодняшний момент, более 80%, — это граждане преклонного возраста, социально уязвимая категория населения, которые финансово менее грамотны», — цитирует его ТАСС.

Уточняется, что в данную сферу в настоящее время активно вовлекают и молодёжь в возрасте до 25 лет. Юсупов отметил, что молодых людей привлекают обещаниями лёгкого заработка.

«До молодёжи доводится информация, что они используют современный социальный инструмент, который позволит им стать топ-менеджерами, а соответственно, зарабатывать денежные средства уровня выше среднего на территории города», — сказал он.

В мае глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против запрета микрофинансирования в стране.

В декабре 2018 директор департамента ЦБ России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях рассказал, какой ущерб мог быть нанесён пострадавшим от деятельности группы компаний «Кэшбери».

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