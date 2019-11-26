В Крыму двух военных обязали выплатить 31 миллион рублей за запуск ракеты

Суд в Крыму обязал двух военнослужащих, совершивших несанкционированный пуск авиационной ракеты в ангаре, выплатить в пользу Минобороны более 30 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Крымский гарнизонный военный суд.

«Исковое заявление Министерства обороны Российской Федерации к Звереву Николаю Валерьевичу, Чебанову Алексею Михайловичу о взыскании суммы ущерба, причинённого государству, удовлетворить частично», — говорится в постановлении.

Суд обязал Зверева выплатить 15 млн рублей, Чебанова — 16 млн рублей.

17 августа стало известно, что в Крыму военный суд назначил наказание двум военнослужащим, которые произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре, из-за чего были разрушены две ракеты, ангар и оборудование. Инцидент произошёл 1 октября 2017 года. Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев нарушили правила обращения с оружием и произвели несанкционированный запуск снаряда.

Это произошло во время проверки ракеты на автоматизированной аппаратуре «Ока», отмечает агентство.

По данным экспертов, в результате происшествия Минобороны России понесло материальный ущерб в размере 46 млн рублей.

Чебанову назначено наказание в виде ограничения по военной службе на 1 год и 3 месяца с удержанием 15% из денежного довольствия. Звереву — 1 год ограничения с выплатой 10%.

При этом во время вынесения приговора суд учёл положительные характеристики военных, а также смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение имущественного ущерба (по 3 тыс. рублей каждым подсудимым) и наличие у Зверева четверых малолетних детей.