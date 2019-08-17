В Крыму осудили двух военнослужащих за инцидент с ракетой в ангаре

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В Крыму военный суд назначил наказание двум военнослужащим, которые произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре, из-за чего были разрушены две ракеты, ангар и оборудование.
В Крыму осудили двух военнослужащих за инцидент с ракетой в ангаре
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Как сообщает РИА Новости, инцидент произошёл 1 октября 2017 года. Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев нарушили правила обращения с оружием и произвели несанкционированный запуск снаряда.

Это произошло во время проверки ракеты на автоматизированной аппаратуре «Ока», отмечает агентство.

По данным экспертов, в результате происшествия Минобороны России понесло материальный ущерб в размере 46 млн рублей.

Чебанову назначено наказание в виде ограничения по военной службе на 1 год и 3 месяца с удержанием 15% из денежного довольствия. Звереву — 1 год ограничения с выплатой 10%.

При этом во время вынесения приговора суд учёл положительные характеристики военных, а также смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение имущественного ущерба и наличие у Зверева четверых малолетних детей.

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