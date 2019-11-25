Forbes назвал сферы с самыми высоким доходом топ-менеджеров в России
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Согласно данным журнала, генеральные директора и президенты нефтегазовых компаний в 2019 году заработали на 45% больше, чем годом ранее.
На втором месте находятся главы компаний тяжёлой индустрии: президент и гендиректор в этом секторе экономики может претендовать на заработок в $1,78 млн.
Начальники телекоммуникационных компаний в России зарабатывают до $1,29 млн, а руководители инвестиционных банков — до $1,2 млн.
В пятёрку самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России также вошли главы коммерческих банков ($1,09 млн) и торговых сетей ($970 тыс).
Ранее Forbes назвал «Норильский никель», «Полюс» и Газпромбанк лучшими работодателями России.