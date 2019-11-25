Стали известны подробности дизайна новой станции метро «Улица 800-летия Москвы»
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«Архитекторы решили превратить пространство станции в выставочный зал. При этом само оформление платформы будет необычным — половину станции оформят в ярко-красном цвете, напоминающем советский флаг, а другая половина будет светло-серой», — заявил он.
По его словам, продольные светильники на потолке «сошьют» две стороны как нити.
Станцию строят на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе. Платформа продолжит Люблинско-Дмитровскую линию.
Ранее НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» БКЛ открыли для пассажиров.