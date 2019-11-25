Стали известны подробности дизайна новой станции метро «Улица 800-летия Москвы»

Новая станция столичного метрополитена «Улица 800-летия Москвы» будет украшена панно с изображением первомайских шествий и других атрибутов советского прошлого. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

«Архитекторы решили превратить пространство станции в выставочный зал. При этом само оформление платформы будет необычным — половину станции оформят в ярко-красном цвете, напоминающем советский флаг, а другая половина будет светло-серой», — заявил он.

По его словам, продольные светильники на потолке «сошьют» две стороны как нити.

Станцию строят на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе. Платформа продолжит Люблинско-Дмитровскую линию.

Ранее НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» БКЛ открыли для пассажиров.