Стали известны подробности дизайна новой станции метро «Улица 800-летия Москвы»

Короткая ссылка
Новая станция столичного метрополитена «Улица 800-летия Москвы» будет украшена панно с изображением первомайских шествий и других атрибутов советского прошлого. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.
Стали известны подробности дизайна новой станции метро «Улица 800-летия Москвы»
  • © пресс-служба Москомархитектуры

«Архитекторы решили превратить пространство станции в выставочный зал. При этом само оформление платформы будет необычным — половину станции оформят в ярко-красном цвете, напоминающем советский флаг, а другая половина будет светло-серой», — заявил он.

По его словам, продольные светильники на потолке «сошьют» две стороны как нити.

Станцию строят на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе. Платформа продолжит Люблинско-Дмитровскую линию.

Ранее НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» БКЛ открыли для пассажиров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить