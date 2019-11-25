Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

Елена Голухова, занимавшая должность замдиректора Национального медицинского исследовательского центра кардиохирургии им. Бакулева, назначена исполняющей обязанности главы НМИЦ.

Об этом сообщил заведующий научно-консультативным отделением центра Сергей Никонов.

«Было совещание с участием министра, Лео Антонович (Бокерия. — RT) будет теперь президентом центра, а и.о. директора — Елена Зеликовна Голухова, академик, она была заместителем, человек центра, очень давно работает», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что Бокерия перешёл с поста директора на должность почётного президента центра Бакулева.