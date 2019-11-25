СК изучает данные о травле студента перед стрельбой в Благовещенске
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Отмечается, что следователи проверяют все возможные версии, чтобы определить мотивы стрелявшего студента.
«В числе прочего, в интернет-сообществах распространяется разного рода непроверенная информация о том, что этот студент стал жертвой системной травли и насилия со стороны неизвестных лиц», — заявили в СК.
Также в сети распространяются данные о том, что студент мог находиться в длительных неприязненных отношениях со своими жертвами.
Кроме того, по данным СК, пользователи форумов предлагают к рассмотрению версию о том, что стрельба в колледже была «местью за совершение насилия в отношении знакомой» студента, устроившего нападение.
В Следственном комитете призвали очевидцев указанных сведений обратиться к следователям.
Также интернет-пользователей и СМИ призвали не распространять недостоверные данные.
14 ноября 19-летний студент устроил в колледже Благовещенска стрельбу. Погиб его ровесник, ещё трое молодых людей пострадали. Нападавший покончил с собой.