На капремонт домов в Казани за три года было потрачено около 5 млрд рублей

В Казани завершают реализацию программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2017—2019 годы, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

За три года обновлено 757 домов на 5 млрд рублей. В целом условия проживания улучшены для 75 тыс. человек.

В частности, специалисты заменили 217 кровель и 383 лифта, отремонтировали 181 подъезд.

В настоящее время в городе формируют очередную трёхлетнюю программу. Предварительно туда включено 779 многоквартирных домов.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области планируют капитально отремонтировать 950 домов в 2020 году.