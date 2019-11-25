На капремонт домов в Казани за три года было потрачено около 5 млрд рублей

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В Казани завершают реализацию программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2017—2019 годы, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
На капремонт домов в Казани за три года было потрачено около 5 млрд рублей
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

За три года обновлено 757 домов на 5 млрд рублей. В целом условия проживания улучшены для 75 тыс. человек.

В частности, специалисты заменили 217 кровель и 383 лифта, отремонтировали 181 подъезд.

В настоящее время в городе формируют очередную трёхлетнюю программу. Предварительно туда включено 779 многоквартирных домов.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области планируют капитально отремонтировать 950 домов в 2020 году.

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