На капремонт домов в Казани за три года было потрачено около 5 млрд рублей
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- РИА Новости
За три года обновлено 757 домов на 5 млрд рублей. В целом условия проживания улучшены для 75 тыс. человек.
В частности, специалисты заменили 217 кровель и 383 лифта, отремонтировали 181 подъезд.
В настоящее время в городе формируют очередную трёхлетнюю программу. Предварительно туда включено 779 многоквартирных домов.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области планируют капитально отремонтировать 950 домов в 2020 году.