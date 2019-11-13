В Кировской области планируют капитально отремонтировать 950 домов в 2020 году

В Кировской области намерены капитально отремонтировать 950 многоквартирных домов в 2020 году, сообщает progorod43.ru.

Как заявили в Фонде капитального ремонта, работу с этими объектами начали в мае 2019-го. По 438 домам были объявлены электронные аукционы, по 190 — привлечены проектные организации, по 24 — уже разработана проектно-сметная документация.

Посмотреть, входит ли дом в планы капремонта, можно на интерактивной карте фонда.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области рассказали о ходе капремонта жилого фонда.