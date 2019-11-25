В Тверской области проводят проверку по факту гибели мальчика на озере

В Тверской области организовали проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика на водоёме, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По данным следователей, двое детей отправились на озеро Соломено в городе Торопце, где провалились под неокрепший лёд. На помощь пришёл рыбак, но спасти одного из пострадавших не удалось.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В сентябре URA.RU сообщало, что в Керчи организовали проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море.