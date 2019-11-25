В Тверской области проводят проверку по факту гибели мальчика на озере

Короткая ссылка
В Тверской области организовали проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика на водоёме, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
В Тверской области проводят проверку по факту гибели мальчика на озере
  • РИА Новости

По данным следователей, двое детей отправились на озеро Соломено в городе Торопце, где провалились под неокрепший лёд. На помощь пришёл рыбак, но спасти одного из пострадавших не удалось.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказали в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В сентябре URA.RU сообщало, что в Керчи организовали проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить