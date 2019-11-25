Путин обсудил с Совбезом России подготовку к нормандскому саммиту
- РИА Новости
«Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в нормандском формате», — цитирует РИА Новости Пескова.
Он добавил, что также обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития страны.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
По его словам, представители Киева едут на встречу лидеров «нормандской четвёрки» с «открытыми идеями, открытым разумом».