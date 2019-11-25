Путин обсудил с Совбезом России подготовку к нормандскому саммиту

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Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России подготовку к саммиту в нормандском формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин обсудил с Совбезом России подготовку к нормандскому саммиту
  • РИА Новости

«Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в нормандском формате», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он добавил, что также обсуждались текущие вопросы социально-экономического развития страны.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.

По его словам, представители Киева едут на встречу лидеров «нормандской четвёрки» с «открытыми идеями, открытым разумом».

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