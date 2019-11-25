Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора

Бывший глава Минстроя Михаил Мень станет главой Российского экологического оператора, в настоящее время идёт процесс оформления, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.

«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора — правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идёт процесс его оформления», — цитирует Гордеева РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

Распоряжение о назначении Буцаева было подписано в феврале этого года.

Компания создана указом президента от 14 января для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В конце октября заместитель генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ростом тарифов.