Михаил Мень станет новым главой Российского экологического оператора
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- РИА Новости
«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора — правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идёт процесс его оформления», — цитирует Гордеева РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.
Распоряжение о назначении Буцаева было подписано в феврале этого года.
Компания создана указом президента от 14 января для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
В конце октября заместитель генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Алексей Макрушин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ростом тарифов.