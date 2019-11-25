Медведев уволил главу Российского экологического оператора
- РИА Новости
«Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Буцаева Дениса Петровича», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Распоряжение о назначении Буцаева было подписано Медведевым в феврале.
Компания была создана указом президента от 14 января 2019 года для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
В начале ноябре по собственному желанию был уволен замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, курировавший мусорную реформу.
Вместо него этот пост занял Константин Румянцев.