Медведев уволил главу Российского экологического оператора

Короткая ссылка
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Медведев уволил главу Российского экологического оператора
  • РИА Новости

«Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Буцаева Дениса Петровича», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Распоряжение о назначении Буцаева было подписано Медведевым в феврале.

Компания была создана указом президента от 14 января 2019 года для формирования комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В начале ноябре по собственному желанию был уволен замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, курировавший мусорную реформу.

Вместо него этот пост занял Константин Румянцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить