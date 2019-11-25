Эксперт рассказала о ситуации с капремонтом в России

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Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.
Эксперт рассказала о ситуации с капремонтом в России
  • РИА Новости

«Есть, конечно, немало вопросов внутри самой темы капитального ремонта. Прежде всего это качество планирования, потому что многие сделали свои программы так, что проведение капремонта у них перенесено на 10 лет вперёд, на 20 лет», — заявила она.

Ещё одним вопросом Разворотнева назвала качество исполнения программы, а также финансовое обеспечение программ.

Как отметила исполнительный директор «ЖКХ Контроля», Минстрой России прилагает определённые усилия, чтобы как-то сбалансировать финансовые обязательства в регионах.

«И регионы что-то пытаются предпринять», — сказала она.

Ранее, как сообщал progorod43, в Кировской области планируют капитально отремонтировать 950 домов в 2020 году.

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