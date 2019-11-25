Эксперт оценил идею внести поправки в закон о самообороне

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Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН прокомментировал инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о внесении поправок в закон о самообороне.
Эксперт оценил идею внести поправки в закон о самообороне
  • Pixabay

По его мнению, новый закон вряд ли может быть реализован в России в силу отсутствия технических средств у полицейских.

«В нашей стране это невозможно в настоящее время. Например, я пригласил в гости человека и застрелил его. Докажите, что он на меня не нападал в моей квартире. У нас нормальные законы, но у нас они могут исполняться в совершенно противоположную сторону. Избавиться от этого можно единственным способом — судом присяжных», — убеждён Пашкин.

Он также добавил, что при существующей практике правосудия введение таких законов может быть опасным для общества. Кроме того, по его словам, для эффективной работы закона необходимо обеспечить всех сотрудников правопорядка непрерывно работающими камерами и диктофонами.

Ранее «Известия» сообщали, что председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект, расширяющий границы самообороны. 

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