Власти Петербурга прокомментировали сообщения о смерти Вербицкой

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал сообщения о смерти президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой.

«Людмила Вербицкая была учителем не только для многих поколений студентов университета, но и для всех жителей города. Её знали, любили и уважали россияне», — заявил он Пятому каналу.

Беглов назвал Вербицкую глубоко интеллигентным, образованным, культурным, принципиальным и в то же время открытым и общительным человеком.

Как отметил глава города, она также сохраняла в себе лучшие черты, присущие ленинградцам и петербуржцам.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой.