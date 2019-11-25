Трассу Москва — Казань могут продлить до Владивостока

Новую скоростную трассу Москва — Казань, постройку которой планируется завершить к 2027 году, могут продлить до Владивостока.

«Мы бы хотели, чтобы она дошла до Владивостока», — цитирует ТАСС главу компании «Росавтодор» Вячеслава Петушенко.

Он не уточнил точные сроки прокладывания трассы до Владивостока, заявив, что провести её до Екатеринбурга планируется к 2030 году.

«Уже через пару лет мы будем решать, куда пойдём дальше», — добавил он.

Глава компании «Росавтодор» также отметил, что на продление трассы повлияет уровень социально-экономического развития страны.

1 ноября Петушенко рассказал, что проезд по скоростной трассе Москва — Казань будет стоить максимум 2,5 тыс. рублей для легковых автомобилей.

В правительстве сообщили, что строительство начнётся с 2020 года.