Эксперт прокомментировал идею внести поправки в закон о самообороне

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Адвокат Сергей Колосовский в беседе с URA.RU оценил инициативу лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского о внесении в Госдуму законопроекта, расширяющего границы самообороны.
Эксперт прокомментировал идею внести поправки в закон о самообороне
  • © Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Статью 37 несколько раз уже дополняли, и сейчас она практически идеальна. Её дополнять бессмысленно. Статья предполагает право на необходимую оборону в масштабах, адекватных нападению», — объяснил адвокат.

Он отметил, что, согласно закону, гражданин может защищаться не только в момент нападения, но и при его угрозе. Также статья предусматривает, что при внезапном нападении человек может не соизмерять свою силу и плохо анализировать ситуацию.

Колосовский убеждён, что проблема заключается не в необходимости изменения закона, а в его неправильном применении.

Ранее «Известия» сообщали, что председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект, расширяющий границы самообороны. 

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