В МЧС назвали предварительную причину пожара в ресторане в Сургуте
«Полная ликвидация в 5:10 (3:10 мск). Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём. Расследование ещё идёт, будет опрос собственников, очевидцев, пожарных, необходимо обследование», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Ранее спасатели сообщили об эвакуации 60 человек из ресторана в Сургуте. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли здания.
В результате ЧП один человек отравился продуктами горения и был госпитализирован.