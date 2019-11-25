В МЧС назвали предварительную причину пожара в ресторане в Сургуте

Пожар в ресторане «Кристалл» в Сургуте на площади около 2,5 тыс. кв. м., по предварительным данным, произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Полная ликвидация в 5:10 (3:10 мск). Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём. Расследование ещё идёт, будет опрос собственников, очевидцев, пожарных, необходимо обследование», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства. Ранее спасатели сообщили об эвакуации 60 человек из ресторана в Сургуте. В ходе тушения пожара произошло обрушение кровли здания. В результате ЧП один человек отравился продуктами горения и был госпитализирован.