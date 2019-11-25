В ЛДПР предложили дополнить статью уголовного кодекса о самообороне

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский намерен внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК России «Необходимая оборона».

Согласно инициативе законодателей, действия человека, направленные на защиту себя и своих близких от насилия, не должны являться превышением пределов необходимой самообороны.

«Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны», — приводят «Известия» слова Жириновского.

27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями. В убийстве мужчины обвиняются его дочери.

Защита сестёр Хачатурян отметила установленные факты морального и сексуального насилия со стороны отца. В связи с этим адвокаты утверждают, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны и рассчитывают на прекращение уголовного дела в отношении своих подзащитных.