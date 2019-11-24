В Саратовской области девочка провалилась под лёд

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Следователи начали проверку после того, как в городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лёд.

По предварительным данным, 24 ноября две девочки гуляли возле пруда около улицы Академика Жука, одна из них предложила подруге выйти на лёд водоёма, но та отказалась.

«Тогда 7-летняя девочка направилась к пруду одна. Она ступила на лёд. Несформировавшееся ледяное покрытие не выдержало веса ребёнка, в силу чего она оказалась в воде», — сообщили в СК.

Другая девочка сообщила о случившемся проходящей мимо женщине, которая вызвала службу спасения.

На место происшествия прибыли полицейские и извлекли ребёнка из воды. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где она скончалась.

Ранее в Башкирии завели дело по факту гибели ребёнка, провалившегося под лёд.

Также URA.RU сообщало, что в Керчи организовали проверку по факту пропажи 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море.

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