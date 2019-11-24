СК начал проверку из-за жёсткой посадки Ми-8 на Ямале

Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начата доследственная проверка по факту жёсткой посадки Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В настоящее время... устанавливается сумма причинённого ущерба, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — указывается в заявлении.

Согласно предварительным данным, у вертолёта отказал хвостовой двигатель после взлёта с Ново-Портовского месторождения.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8, на борту которого находились 22 вахтовика и три члена экипажа, совершил жёсткую посадку на Ямале.