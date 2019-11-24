СК начал проверку из-за жёсткой посадки Ми-8 на Ямале
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В настоящее время... устанавливается сумма причинённого ущерба, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — указывается в заявлении.
Согласно предварительным данным, у вертолёта отказал хвостовой двигатель после взлёта с Ново-Портовского месторождения.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8, на борту которого находились 22 вахтовика и три члена экипажа, совершил жёсткую посадку на Ямале.