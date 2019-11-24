СК начал проверку из-за жёсткой посадки Ми-8 на Ямале

Короткая ссылка
Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начата доследственная проверка по факту жёсткой посадки Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе.
СК начал проверку из-за жёсткой посадки Ми-8 на Ямале
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В настоящее время... устанавливается сумма причинённого ущерба, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — указывается в заявлении.

Согласно предварительным данным, у вертолёта отказал хвостовой двигатель после взлёта с Ново-Портовского месторождения.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8, на борту которого находились 22 вахтовика и три члена экипажа, совершил жёсткую посадку на Ямале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить