Пилот самолёта скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, самолёт выполнял рейс из Москвы в Анапу.
После приземления самолёта в аэропорту Платов второму пилоту была оказана медицинская помощь, но мужчину спасти не удалось.
«Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке воздушного судна не пострадал», — заявили там.
11 ноября URA.RU сообщало, что самолёт компании «ЮТэйр», летевший из Сургута в Пермь, совершил посадку в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий.