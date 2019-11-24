Пилот самолёта скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

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RT
В Ростове-на-Дону экстренно приземлился пассажирский самолёт из-за плохого самочувствия второго пилота, который впоследствии скончался. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.
Пилот самолёта скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, самолёт выполнял рейс из Москвы в Анапу.

После приземления самолёта в аэропорту Платов второму пилоту была оказана медицинская помощь, но мужчину спасти не удалось.

«Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке воздушного судна не пострадал», — заявили там.

11 ноября URA.RU сообщало, что самолёт компании «ЮТэйр», летевший из Сургута в Пермь, совершил посадку в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий.

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