Пилот самолёта скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону экстренно приземлился пассажирский самолёт из-за плохого самочувствия второго пилота, который впоследствии скончался. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

РИА Новости

Как отметили в ведомстве, самолёт выполнял рейс из Москвы в Анапу. После приземления самолёта в аэропорту Платов второму пилоту была оказана медицинская помощь, но мужчину спасти не удалось. «Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке воздушного судна не пострадал», — заявили там. 11 ноября URA.RU сообщало, что самолёт компании «ЮТэйр», летевший из Сургута в Пермь, совершил посадку в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий.