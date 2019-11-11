Летевший в Пермь самолёт приземлился в Екатеринбурге из-за погодных условий

Самолёт компании «ЮТэйр», совершавший рейс из Сургута в Пермь, совершил посадку в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Большое Савино.

РИА Новости

Как уточнил источник, в пермском аэропорту заняты устранением последствий ледяного дождя. «Прошли переохлаждённые осадки, которые привели к оледенению взлётно-посадочной полосы и снижению коэффициента сцепления. На данный момент службы аэропорта обрабатывают полосу», — заявили в пресс-службе аэропорта. 27 октября Boeing 738 совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино. Ранее ФАН сообщало, что в Казани совершил вынужденную посадку самолёт Ташкент — Петербург.