Летевший в Пермь самолёт приземлился в Екатеринбурге из-за погодных условий

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Самолёт компании «ЮТэйр», совершавший рейс из Сургута в Пермь, совершил посадку в Екатеринбурге из-за плохих погодных условий, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Большое Савино.
Летевший в Пермь самолёт приземлился в Екатеринбурге из-за погодных условий
  • РИА Новости

Как уточнил источник, в пермском аэропорту заняты устранением последствий ледяного дождя.

«Прошли переохлаждённые осадки, которые привели к оледенению взлётно-посадочной полосы и снижению коэффициента сцепления. На данный момент службы аэропорта обрабатывают полосу», — заявили в пресс-службе аэропорта.

27 октября Boeing 738 совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино. 

Ранее ФАН сообщало, что в Казани совершил вынужденную посадку самолёт Ташкент — Петербург.

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