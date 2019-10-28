Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Перми

Пассажирский Boeing 738 совершил экстренную посадку в пермском аэропорту Большое Савино вечером 27 октября.

Причиной незапланированной посадки стало состояние здоровья одного из пассажиров.

«Самолёт, следовавший по маршруту Новосибирск — Москва, совершил вынужденную посадку в Перми. Одному из пассажиров стало плохо, предположительно, у него случился инфаркт», — цитирует URA.RU пресс-службу международного аэропорта Пермь.

После посадки самолёта пассажира госпитализировали в одну из пермских клиник. Уточняется, что самолёт находился в пермском аэропорту 1 час 20 минут, после чего вылетел дальше в пункт назначения.

26 октября самолёт, следовавший из Петербурга во Владикавказ, экстренно сел в Волгограде.

Ранее ФАН сообщало, что в Казани совершил вынужденную посадку самолёт Ташкент — Петербург.