В Самаре один человек пострадал из-за хлопка газа в жилом доме

Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в многоквартирном жилом доме в Самаре.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что инцидент произошёл утром в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что произошёл взрыв газового баллона для портативных газовых приборов, из-за чего начался пожар на площади 1 кв. м, который удалось ликвидировать до приезда спасателей.

Пострадавший в результате инцидента мужчина 1941 года рождения был госпитализирован с ожогами.

Ранее хлопок газовоздушной смеси произошёл в одной из квартир в городе Карабаш.

В январе сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.