В Самаре один человек пострадал из-за хлопка газа в жилом доме

Короткая ссылка
Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в многоквартирном жилом доме в Самаре.
В Самаре один человек пострадал из-за хлопка газа в жилом доме
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что инцидент произошёл утром в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что произошёл взрыв газового баллона для портативных газовых приборов, из-за чего начался пожар на площади 1 кв. м, который удалось ликвидировать до приезда спасателей.

Пострадавший в результате инцидента мужчина 1941 года рождения был госпитализирован с ожогами.

Ранее хлопок газовоздушной смеси произошёл в одной из квартир в городе Карабаш.

В январе сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить