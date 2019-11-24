В Самаре один человек пострадал из-за хлопка газа в жилом доме
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что инцидент произошёл утром в многоквартирном жилом доме в Красноглинском районе.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что произошёл взрыв газового баллона для портативных газовых приборов, из-за чего начался пожар на площади 1 кв. м, который удалось ликвидировать до приезда спасателей.
Пострадавший в результате инцидента мужчина 1941 года рождения был госпитализирован с ожогами.
Ранее хлопок газовоздушной смеси произошёл в одной из квартир в городе Карабаш.
В январе сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.