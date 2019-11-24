Три человека погибли в аварии с нефтевозом в Самарской области

В Самарской области внедорожник врезался в нефтевоз, в результате аварии погибли три человека, сообщили в региональном управлении МВД.

«В результате водитель нефтевоза, а также водитель и пассажир Kia Sportage погибли на месте ДТП», — цитирует сообщение ведомства Интерфакс.

По предварительным данным, внедорожник выехал на встречную полосу, врезался в нефтевоз Scania, который, в свою очередь, съехал в кювет, опрокинулся на бок и загорелся.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в Оренбургской области столкнулись микроавтобус и грузовик. По последним данным, погибли шесть человек.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.