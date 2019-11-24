В Приморье арестовали обвиняемую в убийстве ребёнка женщину

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В Приморском крае суд арестовал женщину, которая обвиняется в убийстве своего новорождённого ребёнка.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего ребёнка, меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство»)», — указывается в заявлении.

По версии следствия, 22 ноября обвиняемая, находясь на восьмом этаже в квартире дома на улице Часовитина в городе Владивостоке, умышлено бросила ребёнка в открытое окно. Младенец упал с высоты 30 м и от полученных при падении повреждений скончался.

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