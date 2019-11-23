В МВД России заявили о возросшем суммарном ущербе от преступлений

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В МВД России заявили, что ущерб от преступлений за девять месяцев 2019 года превысил отметку в 491 млрд рублей.
В МВД России заявили о возросшем суммарном ущербе от преступлений
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы ведомства.

«Ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным делам за девять месяцев составил 491,7 млрд рублей, что на 17,2% больше аналогичного показателя прошлого года», — указывает МВД. 

Уточняется, что почти 93% ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в городах и посёлках городского типа.

В документе подчёркивается, что почти 360 млрд рублей составил ущерб от экономических преступлений, несмотря на то что их количество снизилось, а удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений не превышает 6%.

Ранее в МВД России заявили, что в нынешнем году в стране от преступлений погибли 18,3 тыс. человек.

10 ноября газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщала, что сотрудники правоохранительных органов за девять месяцев 2019 года раскрыли порядка 37 тыс. преступлений прошлых лет.

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