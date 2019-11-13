В МВД заявили о гибели 18 тысяч человек от преступлений в этом году

В МВД России заявили, что в нынешнем году в стране от преступлений погибли 18,3 тыс. человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистический отчёт МВД.

«В результате преступных посягательств погибли 18,3 тыс. человек, более 28 тыс. пострадали», — говорится в документе.

Как уточнили в МВД, за прошедшие месяцы 2019 года число погибших от рук преступников уменьшилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пострадавших сократилось на 5,1%.

Согласно данным ведомства, всего за девять месяцев этого года в России было зарегистрировано более 1,5 млн преступлений, что на 2,1% больше, чем в предыдущем году.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщала, что сотрудники правоохранительных органов за девять месяцев 2019 года раскрыли порядка 37 тыс. преступлений прошлых лет.