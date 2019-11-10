В МВД заявили о раскрытии 37 тысяч преступлений прошлых лет

В МВД России заявили, что сотрудники правоохранительных органов за девять месяцев 2019 года раскрыли порядка 37 тыс. преступлений прошлый лет.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что четверть от этого числа являются тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

Вместе с этим в пресс-службе уточнили, что всего за год полиция раскрыла более 800 тыс. преступлений, при этом нераскрытыми пока что остаются порядка 610 тыс. дел.

Ранее в Генеральной прокуратуре России заявили о росте числа IT-преступлений в январе — августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.