В Генпрокуратуре сообщили о росте числа IT-преступлений в России

В Генеральной прокуратуре России заявили о росте числа IT-преступлений в январе — августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства. «Весьма существенное увеличение зарегистрированных преступлений наблюдается в IT-сфере. За восемь месяцев текущего года правоохранители выявили 180 153 (+66,8%) преступления, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», — указывается в заявлении. Ранее в МВД назвали число совершённых иностранцами в России преступлений.