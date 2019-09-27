В Генпрокуратуре сообщили о росте числа IT-преступлений в России
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Весьма существенное увеличение зарегистрированных преступлений наблюдается в IT-сфере. За восемь месяцев текущего года правоохранители выявили 180 153 (+66,8%) преступления, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», — указывается в заявлении.
Ранее в МВД назвали число совершённых иностранцами в России преступлений.