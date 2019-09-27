В Генпрокуратуре сообщили о росте числа IT-преступлений в России

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В Генеральной прокуратуре России заявили о росте числа IT-преступлений в январе — августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Генпрокуратуре сообщили о росте числа IT-преступлений в России
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Весьма существенное увеличение зарегистрированных преступлений наблюдается в IT-сфере. За восемь месяцев текущего года правоохранители выявили 180 153 (+66,8%) преступления, которые были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», — указывается в заявлении.

Ранее в МВД назвали число совершённых иностранцами в России преступлений.

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