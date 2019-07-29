В МВД назвали число совершённых иностранцами в России преступлений

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Иностранные граждане, пребывающие на территории России, совершили около 19 тыс. преступлений с начала 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД страны.
В МВД назвали число совершённых иностранцами в России преступлений
  • РИА Новости

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России совершено 18,7 тыс. преступлений, в том числе гражданами государств — участников СНГ — 16,5 тыс. преступлений», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что этот показатель на 9% ниже, чем за январь — июнь 2018 года.

В то же время число преступлений в отношении иностранных граждан в России возросло на 7% и составило 8 тыс.

В апреле СМИ передавали, что группа неизвестных, совершив нападение на граждан Китая, украла у иностранцев, предположительно, 1 млн рублей.

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