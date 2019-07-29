В МВД назвали число совершённых иностранцами в России преступлений
- РИА Новости
«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России совершено 18,7 тыс. преступлений, в том числе гражданами государств — участников СНГ — 16,5 тыс. преступлений», — говорится в тексте.
В ведомстве отметили, что этот показатель на 9% ниже, чем за январь — июнь 2018 года.
В то же время число преступлений в отношении иностранных граждан в России возросло на 7% и составило 8 тыс.
В апреле СМИ передавали, что группа неизвестных, совершив нападение на граждан Китая, украла у иностранцев, предположительно, 1 млн рублей.