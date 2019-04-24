СМИ: В Москве неизвестные с топорами ограбили граждан Китая

Группа неизвестных, совершив нападение на граждан Китая, украла у иностранцев, предположительно, 1 млн рублей, передаёт Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Отмечается, что ЧП произошло на юге города.

«По предварительной информации, на улице Подольских Курсантов неизвестные совершили разбойное нападение с применением травматического оружия и топоров», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились граждане Китая, разбили топорами окна и похитили, предположительно, 1 млн рублей.

«Объявлен план «Перехват». Пострадавших нет», — добавили, в свою очередь, в пресс-службе столичного ГУ МВД России, не уточнив деталей.

В январе СМИ передавали, что неизвестные обокрали квартиру бывшего губернатора Приморского края бизнесмена Сергея Дарькина в центре Москвы.