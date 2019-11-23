В ЦФО намерены установить систему контроля за движением автомобилей

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Московские власти намерены распространить систему контроля за передвижением всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа, подключив к ней 16 регионов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.
В ЦФО намерены установить систему контроля за движением автомобилей
  • РИА Новости

Как уточняет газета, с помощью масштабной системы контроля станет возможно увидеть перемещения более 16 млн зарегистрированных в ЦФО автомобилей, что позволит эффективнее бороться с угонщиками и нарушителями.

«Система позволит также автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт», — пояснили изданию в ЦОДД.

Там добавили, что максимальная цена контракта на создание системы составляла 204,4 млн рублей, а в тендере победило ООО «Стандартпроект». Компания намерена внедрить систему за 202,3 млн рублей, говорится в материале.

Как уточнили в ЦОДД, создание и внедрение системы должно занять шесть месяцев.

«Объединённая система доступа к информации о проездах в Москве и Московской области позволила снизить количество краж, повысить раскрываемость преступлений. За последние четыре года использование систем фотовидеофиксации помогло снизить количество угонов в три с половиной раза», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее, как сообщал телеканал «360», Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало список участков дорог, где в ноябре разместят передвижные камеры фиксации нарушений.

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