В Оренбургской области произошёл пожар на нефтяном месторождении

В МЧС заявили, что в районе села Верхняя Платовка Новосергиевского района Оренбургской области на нефтяном месторождении произошёл пожар.

Об этом говорится в заявлении регионального ведомства.

«В 06:37 (04:37 мск) поступило сообщение о возгорании по адресу: Новосергиевский район, село Верхняя Платовка, Капитоновское месторождение... Пострадавших нет», — указывается в сообщении.

Отмечается, что к настоящему моменту пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

«В 8:40 (06:40 мск) — ликвидация открытого горения», — уточнили в МЧС.

В тушении пожара были задействованы 51 человек и 16 единиц техники.

В сентябре сообщалось о возгорании на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.